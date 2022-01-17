Продаж електронних полісів автоцивілки призупинено через кібератаку

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Внаслідок збою в роботі баз даних Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформлення електронних полісів автоцивілки тимчасово зупинене.

Про це повідомляють сайти різних українських страхових компаній та агрегаторів з продажу полісів.

Страхові компанії зазначають, що можуть продати поліс лише у паперовому вигляді – його можна вислати поштою або ж забрати у відділенні.

скріншот вебсайт тас

скріншот вебсайт оранта

Водночас остаточно не зрозуміло, яким чином і чи взагалі діятиме паперова автоцивілка до моменту відновлення роботи реєстру та внесення в нього даних проданих полісів. За інформацією ЕП на відновлення роботи баз даних МТСБУ знадобиться близько тижня.

скріншот з сайт агрегатора hotline

Збій в роботі реєстру МТСБУ спричинила кібератака, яка вивела з ладу десятки державних сайтів у п’ятницю, 14 січня.

У Держспецзв’язку 17 січня заявили, що реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не було ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу.

Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

Нагадуємо:

Внаслідок кібератаки у п’ятницю була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів Моторного страхового бюро, однак не було ушкоджено реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників.

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. У Мінцифри заявили, що найімовірніше сталася так звана supply chain attack — атака через ланцюжок поставок, тобто через одну компанію.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Демедюк в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що за атакою стояла група UNC1151, дії якої були "лише прикриттям для більш руйнівних дій, які відбувалися за лаштунками", і наслідки яких Україна відчує найближчим часом.

Центр розвідки загроз Microsoft (MSTIC) виявив замасковане під програми-здирники шкідливе програмне забезпечення, яке використовувалося при хакерській атаці на урядові мережі України. ПЗ втрутилося в роботу жорстких дисків заражених пристроїв.

Економічна правда