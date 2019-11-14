Президент підписав закон про аудит безпеки доріг

Президент Володимир Зеленський підписав закон про аудит безпеки міжнародних і національних автомобільних доріг.

Джерело: сайт президента

Текст повідомлення: "Закон вносить зміни до законів "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", якими запроваджується поняття "економічні втрати у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод"...

Документ запроваджує аудит безпеки автодоріг на стадії проектування та після введення в експлуатацію і перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації".

Деталі: В ОП повідомили, що документ сприятиме інтеграції доріг загального користування до міжнародної дорожньої мережі з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо:

17 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1061 "про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна займає п’яте місце за кількістю загиблих у ДТП після Малайзії, Аргентини, Греції та Камбоджі.

Українська правда