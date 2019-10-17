Рада ухвалила закон про аудит безпеки на дорогах

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1061 про введення процедури аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

За це рішення на пленарному засіданні 17 жовтня проголосували 316 народних депутатів.

Як повідомляється, ціль законопроекту - інтегрувати автомобільні дороги України в міжнародну мережу доріг з високим рівнем безпеки, та знизити рівень аварійності на дорогах загального користування.

Документ передбачає обов'язковий аудит безпеки міжнародних і національних доріг.

"Своєчасний аудит безпеки доріг дає змогу усунути прогалини на стадії проектування не витрачаючи кошти на будівництво, що згодом мінімізує час і кошти витрачені на перепроектування", - зазначено в пояснювальній записці до закону.

Як повідомляється, проект розроблено з метою імплементації положень директиви Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року "Про управління безпекою дорожньої інфраструктури".



Нагадаємо:

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників дорожнього руху, а Україна займає п’яте місце по кількості загиблих в ДТП після Малайзії, Аргентини, Греції та Камбоджі.

Економічна правда