В Агентстві з розшуку активів зникли документи - підозрюють внутрішню диверсію

У Нацагентстві з розшуку та менджменту активів заявили про зникнення масиву документів, які стосуються управління арештованим майном.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

"28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не знаходяться за місцем їх зберігання в АРМА.

Ці документи стосуються управління арештованим майном. За вказаними фактами 29 жовтня було розпочато дисциплінарні провадження із відстороненням від виконання службових обов’язків деяких працівників АРМА; стартувало службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

В АРМА зазначають, що до 8 листопада аудиторська компанія проводить зовнішній аудит діяльності Агентства.

Також в листопаді цього року заплановане оцінювання результатів діяльності керівника АРМА в секретаріаті Кабміну.

Уряд та парламент вживають заходів зі створення комісії із зовнішнього контролю Агентства. Крім цього, найближчим часом розпочнеться перевірка АРМА Рахунковою палатою.

"Ці обставини можуть свідчити про умисний характер дій певних осіб, приховування зазначених документів, з метою створення штучних перешкод діяльності АРМА та дискредитації останнього перед органами контролю та аудиту", - підкреслили у відомстві.

Економічна правда