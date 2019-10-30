В Агентстве по розыску активов исчезли документы - подозревают внутреннюю диверсию

В Нацагентстве по розыску и менджменту активов заявили об исчезновении массива документов, касающихся управления арестованным имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА.

Эти документы касаются управления арестованным имуществом. По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников АРМА; стартовало служебное расследование", - говорится в сообщении.

В АРМА отмечают, что до 8 ноября аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности Агентства.

Также в ноябре этого года запланирована оценка результатов деятельности руководителя АРМА в секретариате Кабмина.

Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешней контроля Агентства. Кроме этого, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой.

"Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытие указанных документов, с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита", - подчеркнули в ведомстве.

Экономическая правда