В Агентстве по розыску активов исчезли документы - подозревают внутреннюю диверсию
В Нацагентстве по розыску и менджменту активов заявили об исчезновении массива документов, касающихся управления арестованным имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА.
Эти документы касаются управления арестованным имуществом. По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников АРМА; стартовало служебное расследование", - говорится в сообщении.
В АРМА отмечают, что до 8 ноября аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности Агентства.
Также в ноябре этого года запланирована оценка результатов деятельности руководителя АРМА в секретариате Кабмина.
Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешней контроля Агентства. Кроме этого, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой.
"Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытие указанных документов, с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита", - подчеркнули в ведомстве.
Экономическая правда
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