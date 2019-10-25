Україна експортуватиме антилоп до Китаю
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 16:36
Україна та Китай погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України до КНР.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Зазначається, що раніше Держпродспоживслужба та Головне митне управління Китаю підписали меморандум щодо ветеринарного сертифіката для експорту антилоп з України в КНР.
Детальніше ознайомитися з сертифікатом можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".
Економічна правда
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