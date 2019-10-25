Україна експортуватиме антилоп до Китаю

Україна та Китай погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України до КНР.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що раніше Держпродспоживслужба та Головне митне управління Китаю підписали меморандум щодо ветеринарного сертифіката для експорту антилоп з України в КНР.

Детальніше ознайомитися з сертифікатом можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".

Економічна правда