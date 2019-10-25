Украина будет экспортировать антилоп в Китай

Украина и Китай согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп из Украины в КНР.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что ранее Госпродпотребслужба и Главное таможенное управление Китая подписали меморандум о ветеринарном сертификате для экспорта антилоп из Украины в КНР.

Подробнее ознакомиться с сертификатом можно на официальном сайте Госпродспотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

Экономическая правда