Украина будет экспортировать антилоп в Китай
Пятница, 25 октября 2019, 16:36
Украина и Китай согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп из Украины в КНР.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что ранее Госпродпотребслужба и Главное таможенное управление Китая подписали меморандум о ветеринарном сертификате для экспорта антилоп из Украины в КНР.
Подробнее ознакомиться с сертификатом можно на официальном сайте Госпродспотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".
Экономическая правда
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