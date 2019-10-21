Аеропорт "Бориспіль" тимчасово не працював

Обслуговування в терміналах аеропорту "Бориспіль" призупинено через вивільнення летючих шкідливих речовин.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", - йдеться в повідомленні.

"Наразі в аеропорту "Бориспіль" працює комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено", - додають в аеропорту.

ОНОВЛЕНО

Пізніше аеропорт відновив роботу.

"За результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту "Бориспіль" повідомляємо, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда