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Аэропорт "Борисполь" временно не работал

Понедельник, 21 октября 2019, 21:00

Обслуживание в терминалах аэропорта "Борисполь" приостановлено из-за высвобождения летучих вредных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - говорится в сообщении.

"Сейчас в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - добавляют в аэропорту.

ОБНОВЛЕНО

Позже аэропорт возобновил работу.

"По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту "Борисполь" сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта восстановлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Борисполь

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