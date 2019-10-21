Аэропорт "Борисполь" временно не работал

Обслуживание в терминалах аэропорта "Борисполь" приостановлено из-за высвобождения летучих вредных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - говорится в сообщении.

"Сейчас в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - добавляют в аэропорту.

ОБНОВЛЕНО

Позже аэропорт возобновил работу.

"По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту "Борисполь" сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта восстановлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Экономическая правда