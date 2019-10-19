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ОБСЄ виявила в окупованому Дебальцевому 40 вагонів вугілля

Субота, 19 жовтня 2019, 13:17

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив біля залізничної станції в окупованому Дебальцевому потяг із 40 вагонами вугілля.

Джерело: Укрінформ

16 жовтня біля залізничної станції в селищі Дебальцеве БПЛА СММ виявив потяг, до складу якого входило 50 пустих вагонів для вугілля і дизельний локомотив, що рухався у східному напрямку, - йдеться у звіті.

"Біля тієї ж станції БПЛА виявив потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами, що стояв без локомотива, - зазначається в документі.

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вугілля ОБСЄ

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