Україна готується до поставок газу з Греції

Укртрансгаз розпочав модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники"на кордоні з Молдовою в Одеській області - це дозволить підготуватися до проходження зими 2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

На станції планують вмонтувати нову газопровідну об’язку для можливості здійснювати вимірювання газу в реверсному режимі без змін до газовимірювального обладнання.

Роботи на об’єкті планують завершити до 1 листопада.



"Така модифікація об’єкта дозволить ретельно підготуватися до проходження зими 2019/2020, зокрема у випадку припинення транзиту газу з РФ – диверсифікувати потоки імпорту газу в Україну.

Зазначені роботи проводяться відповідно до ініціативи CESEC, що передбачає забезпечення транспортування природного газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та Румунію до України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

фото: прес-служба Укртрансгазу

Економічна правда