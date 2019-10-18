Україна готується до поставок газу з Греції
Укртрансгаз розпочав модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники"на кордоні з Молдовою в Одеській області - це дозволить підготуватися до проходження зими 2019/2020.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
На станції планують вмонтувати нову газопровідну об’язку для можливості здійснювати вимірювання газу в реверсному режимі без змін до газовимірювального обладнання.
Роботи на об’єкті планують завершити до 1 листопада.
"Така модифікація об’єкта дозволить ретельно підготуватися до проходження зими 2019/2020, зокрема у випадку припинення транзиту газу з РФ – диверсифікувати потоки імпорту газу в Україну.
Зазначені роботи проводяться відповідно до ініціативи CESEC, що передбачає забезпечення транспортування природного газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та Румунію до України та Молдови", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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