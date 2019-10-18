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Україна готується до поставок газу з Греції

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 20:05

Укртрансгаз розпочав модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники"на кордоні з Молдовою в Одеській області - це дозволить підготуватися до проходження зими 2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

На станції планують вмонтувати нову газопровідну об’язку для можливості здійснювати вимірювання газу в реверсному режимі без змін до газовимірювального обладнання.

Роботи на об’єкті планують завершити до 1 листопада.

"Така модифікація об’єкта дозволить ретельно підготуватися до проходження зими 2019/2020, зокрема у випадку припинення транзиту газу з РФ – диверсифікувати потоки імпорту газу в Україну.

Зазначені роботи проводяться відповідно до ініціативи CESEC, що передбачає забезпечення транспортування природного газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та Румунію до України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

 
 
фото: прес-служба Укртрансгазу

Економічна правда

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Укртрансгаз Греція

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