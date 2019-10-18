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Украина готовится к поставкам газа из Греции

Пятница, 18 октября 2019, 20:05

Укртрансгаз начал модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" на границе с Молдовой в Одесской области - это позволит подготовиться к прохождению зимы 2019/2020.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На станции планируют встроить новую газовую обвязку для возможности осуществлять измерения газа в реверсном режиме без изменений в газоизмерительном оборудовании.

Работы на объекте планируют завершить до 1 ноября.

"Такая модификация объекта позволит тщательно подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности в случае прекращения транзита газа из РФ - диверсифицировать потоки импорта газа в Украину.

Указанные работы проводятся в соответствии с инициативой CESEC, что предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову", - говорится в сообщении.

 
 
Фото: пресс-служба Укртрансгаза

Экономическая правда

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Укртрансгаз Греция

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