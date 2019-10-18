Лагард призначили президентом Європейського центрального банку

На молокопереробному підприємстві у Вінницькій області запустили очисні споруди, які не мають аналогів в Україні.

Що насправді фейсбук робить з персональними даними і як стежить за своїми користувачами. Відповіді соцмережі на 16 запитань ЕП.

В інтерв'ю ЕП один з керівників великої IT-компанії пояснив, чому за останні п'ять років у людей так і не з'явилося відчуття, що Київ — це розумне місто, і розповів, які висновки треба робити керівництву столиці. (рос)