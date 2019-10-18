Лагард призначили президентом Європейського центрального банку
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 19:20
Європейська рада 18 жовтня призначила Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на термін 8 років без права призначення на другий термін.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Європейської ради.
З 1 листопада французка Крістін Лагард замінить на посаді італійця Маріо Драгі.
Лагард нещодавно залишила посаду директора-розпорядниці Міжнародного валютного фонду, яку обіймала з 2011 року.
Кандидатуру Лагард просував президент Франції Еммануель Макрон. Таким чином, ЄЦБ вперше очолить жінка.
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