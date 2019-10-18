Лагард назначили президентом Европейского центробанка

Что на самом деле фейсбук делает с персональными данными и как следит за своими пользователями. Ответы соцсети на 16 вопросов ЭП. (укр)

В интервью ЭП один из руководителей крупной IT-компании объяснил, почему за последние пять лет у людей так и не появилось ощущение, что Киев — это умный город, и рассказал, какие выводы надо делать руководству столицы.