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Єврокомісія схвалили новий транш бюджетної допомоги Молдові

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 18:44

Європейська комісія у п’ятницю, 18 жовтня, схвалила черговий транш бюджетної допомоги для Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у поширеній пресслужбою комісії заяві.

14,35 млн євро спрямовані  на підтримку реформ, боротьбу з корупцією і відмиванням грошей, а також модернізацію енергетичного сектора.

"Сьогоднішній пакет допомоги свідчить про прихильність ЄС громадянам Молдови, які давно вимагають проведення таких реформ", - прокоментував рішення комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган.

Він підкреслив, що Єврокомісія оцінила зусилля молдовської влади в боротьбі з корупцією, а також їх намагання забезпечити незалежність судової системи.

Єврокомісія нагадала, що в липні 2019 року Молдова отримала перший транш бюджетної допомоги в розмірі 14,54 млн євро.

Восени в ЄС схвалили виплату Молдові 30 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги.

Європейська правда

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