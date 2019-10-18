Еврокомиссия одобрила новый транш бюджетной помощи Молдове
Европейская комиссия в пятницу, 18 октября, одобрила очередной транш бюджетной помощи для Молдовы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном пресс-службой комиссии заявлении.
14,35 млн евро направлены на поддержку реформ, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, а также модернизацию энергетического сектора.
"Сегодняшний пакет помощи свидетельствует о приверженности ЕС гражданам Молдовы, которые давно требуют проведения таких реформ", - прокомментировал решение комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
Он подчеркнул, что Еврокомиссия оценила усилия молдавских властей в борьбе с коррупцией, а также их попытки обеспечить независимость судебной системы.
Еврокомиссия напомнила, что в июле 2019 года Молдова получила первый транш бюджетной помощи в размере 14,54 млн евро.
Осенью в ЕС одобрили выплату Молдове 30 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.
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