Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан через кризу в енергетиці

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Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан (НС) у зв'язку із ситуацією в енергетиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За це проголосували 58 депутатів. НС діятиме протягом 60 днів. Його ввели після попередження з боку "Газпрому" про можливе призупинення постачання газу.

Як повідомила 19 січня у парламенті прем'єрка Наталія Гаврилиця, введення НС дозволить приймати рішення, які "дозволять швидко забезпечити газом [населення]", у тому числі відходячи від законодавчих норм.

Також, за словами Гаврилиці, введення НС дозволить оптимізувати споживання газу, ухвалити рішення, які дозволять операторам ринку швидко закуповувати та постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію та запровадити спеціальний режим щодо використання засобів телекомунікації.

"Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу до Молдови 20 січня, якщо "Молдовагаз" не сплатить поточне постачання. Молдова має виплатити за першу половину січня $63 млн за газ, спожитий у січні. При цьому "Молдовагаз" не вистачає $25 млн для оплати газу.

Нагадаємо, у жовтні минулого року уряд Молдови вже запроваджував режим надзвичайного стану через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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