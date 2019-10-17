Україна може отримати фінансову підтримку від Світового банку у 2020 році - Мінфін

Україна може отримати фінансову підтримку від Світового банку на початку 2020 року за умови виконання низки заходів, зокрема - проведення приватизації та продовження виваженої фіскальної політики.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну за підсумками зустрічі української делегації з представниками Світового банку.

Делегація на чолі з головою Мінфіну Оксаною Маркаровою та міністром економіки Тимофієм Миловановим представили порядок денний Кабміну.

Зокрема, йдеться про продовження виваженої фіскальної політики та ефективної політики управління держборгом, подальше впровадження реформи корпоративного управління в державних банках.

Також у порядку денному - запровадження обігу землі та механізмів фінансової підтримки фермерів, приватизація держпідприємств з метою знищити корупцію та збільшити інвестиції в українську економіку.

"Ці та інші заходи можуть дозволити Україні отримати фінансову підтримку від Світового банку вже на початку 2020 року", - підкреслили в Мінфіні.

Економічна правда