Україна може отримати фінансову підтримку від Світового банку у 2020 році - Мінфін
Україна може отримати фінансову підтримку від Світового банку на початку 2020 року за умови виконання низки заходів, зокрема - проведення приватизації та продовження виваженої фіскальної політики.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну за підсумками зустрічі української делегації з представниками Світового банку.
Делегація на чолі з головою Мінфіну Оксаною Маркаровою та міністром економіки Тимофієм Миловановим представили порядок денний Кабміну.
Зокрема, йдеться про продовження виваженої фіскальної політики та ефективної політики управління держборгом, подальше впровадження реформи корпоративного управління в державних банках.
Також у порядку денному - запровадження обігу землі та механізмів фінансової підтримки фермерів, приватизація держпідприємств з метою знищити корупцію та збільшити інвестиції в українську економіку.
"Ці та інші заходи можуть дозволити Україні отримати фінансову підтримку від Світового банку вже на початку 2020 року", - підкреслили в Мінфіні.
Економічна правда
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