Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в 2020 году - Минфин
Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в начале 2020 года при условии выполнения ряда мероприятий, в частности - проведение приватизации и продолжение взвешенной фискальной политики.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи украинской делегации с представителями Всемирного банка.
Делегация во главе с главой Минфина Оксаной Маркаровой и министром экономики Тимофеем Миловановым представили повестку дня Кабмина.
В частности, речь идет о продолжении взвешенной фискальной политики и эффективной политики управления госдолгом, дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления в государственных банках.
Также в повестке дня - внедрение оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров, приватизация госпредприятий с целью уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику.
"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года", - подчеркнули в Минфине.
Экономическая правда
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