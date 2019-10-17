Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в 2020 году - Минфин

Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в начале 2020 года при условии выполнения ряда мероприятий, в частности - проведение приватизации и продолжение взвешенной фискальной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи украинской делегации с представителями Всемирного банка.

Делегация во главе с главой Минфина Оксаной Маркаровой и министром экономики Тимофеем Миловановым представили повестку дня Кабмина.

В частности, речь идет о продолжении взвешенной фискальной политики и эффективной политики управления госдолгом, дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления в государственных банках.

Также в повестке дня - внедрение оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров, приватизация госпредприятий с целью уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику.

"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года", - подчеркнули в Минфине.

Экономическая правда