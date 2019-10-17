Рада прийняла закон про викривачів корупції

Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про викривачів топ-корупціонерів

Джерело: засідання Верховної Ради України 17 жовтня

Деталі: За закон №1010 про внесення змін до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції проголосувало 252 депутати. Документ підтримали 233 депутати фракції "Слуга народу" і 15 депутатів від партії "Голос".

Не голосували або утримались фракції партій "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська солідарність". В "Батьківщині" проект закону підтримали лише 2 депутати. Також "за" проголосували 2 позафракційних депутата.

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що документ було розроблено з метою визначення правового статусу викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб.

Закон передбачає фінансування забезпечення прав та гарантій безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам.

Водночас джерелами виплат компенсацій будуть кошти, отримані від відшкодування збитків державі та від сплати штрафів викритими корупціонерами.

Нагадаємо:

Раніше заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка запропонував "заохочувати" осіб, які викривають топ-корупціонерів, матеріальною нагородою у розмірі 10% від суми відшкодованих державі збитків або від суми викритого хабара.

Законопроект (№1010) про внесення зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції було внесено до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським 29 серпня.

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Українська правда