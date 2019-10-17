Рада приняла закон об обличителях коррупции

Верховная Рада поддержала в целом законопроект об обличителях топ-коррупционеров

Источник: заседание Верховной Рады Украины 17 октября

Детали: За закон №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции касательно обличителей коррупции проголосовало 252 депутата. Документ поддержали 233 депутата фракции "Слуга народа" и 15 депутатов от партии "Голос".

Не голосовали или воздержались фракции партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность". В "Батькивщине" проект закона поддержали только 2 депутата. Также "за" проголосовали 2 внефракционных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что документ был разработан с целью определения правового статуса обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц и приравненных к ним лиц.

Закон предусматривает финансирование обеспечения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

В то же время источниками выплат компенсаций будут средства, полученные от возмещения убытков государству и от уплаты штрафов пойманными коррупционерами.

Напомним:

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенного взятки.

Законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции по обличителей коррупции был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

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Украинская правда