Новий український поїзд скоро йтиме з "Борисполя" на Київ

"Укрзалізниця" до кінця 2019 року запустить новий поїзд українського виробництва на маршрут Київ – аеропорт "Бориспіль", поїзд робитиме зупинку на станції Видубичі.

Джерело: Facebook-сторінка керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова

Пряма мова: "До кінця року ми запустимо на цьому маршруті новий поїзд українського виробництва. Це + додаткові рейси і збільшення пасажиропотоку. Зараз – більше 3 тисяч пасажирів на добу.

Практично готова вже і зупинка на станції Видубичі. Її, як і обіцяли, відкриємо до кінця року теж. Реконструкція йде за графіком".

Деталі: Свій пост Кравцов опублікував, їдучи експресом "Kyiv Boryspil Express" до Києва з відрядження. Він відзначив зручність і популярність експреса.

"Квиток купив, "зайців" не бачив", – пожартував голова "Укразалізниці".

Передісторія:

30 листопада 2018 року запустили перший експрес із Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Для цього на залізничному вокзалі столиці збудували спеціальну платформу.

Також почали будувати на Видубичах нову платформу для залізничного експреса, аби інтегрувати лінію з метрополітеном.

Спершу траплялися поломки й затримки рейкобуса, але вже навесні "Kyiv Boryspil Express" став рекордсменом за пасажиропотоком: 22 квітня ним скористалися 2504 людини.

Українська правда