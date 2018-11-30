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Залізничний експрес Київ-"Бориспіль" рушив у перший рейс

П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:20

У п’ятницю відбувся запуск рейкового автобуса, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

На церемонії запуску були присутні президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Володимир Омелян та керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"У п’ятницю запускаємо залізничний експрес з центру Києва до аеропорту "Бориспіль". Проект реалізували дуже швидко. Від затвердження урядом до запуску першого потяга минуло лише 9 місяців", - заявив прем’єр.

"Тепер можна без проблем прогнозувати час на дорогу до аеропорту – 35 хвилин із залізничного вокзалу до "Борисполя", - додав Гройсман.

Очікується, що регулярне курсування розпочнеться о 13:00.

Квитки вартістю 80 грн можна придбати за готівку у двох касах на Центральному та Південному вокзалах, за безготівковим розрахунком - у чотирьох кіосках самообслуговування, встановлених у конкорсі над чотирнадцятою колією.

У рамках проекту також побудовано дві зали очікування з кондиціонерами, телевізорами, розетками, Wi-Fi та зоною для дітей. Вхід у зазначені зони здійснюється за наявності квитка на експрес.

Новий швидкісний експрес отримав назву Kyiv Boryspil Express. Раніше "Укрзалізниця" оприлюднила розклад руху рейкового автобуса.

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця. Попередня вартість проїзду - 80 гривень.

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Економічна правда

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Бориспіль Укрзалізниця

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