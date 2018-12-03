Kyiv Boryspil Express планують з'єднати з метро

Компанія "Укрзалізниця" має намір побудувати на Видубичах нову платформу для залізничного експреса, що їде за маршрутом "Київ-Пасажирський — Дарниця — "Бориспіль-аеропорт", та інтегрувати лінію з метрополітеном.

Про це в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook у відповідь на питання про можливу зупинку експреса на Видубичах, передає Liga.net.

"Там ми будемо проводити будівництво нової платформи і її пряму інтеграцію з метро. Зупинка буде, але пізніше", - написав Кравцов.

Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Раніше "Укрзалізниця" оприлюднила розклад руху нового рейкового автобуса. Експрес Київ-Бориспіль курсуватиме між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.

Інтервал між рейковими автобусами становитиме близько 1 години, однак зранку та ввечері його зменшать до 27-44 хвилин. Дорогою експрес робитиме лише одну двохвилинну зупинку на вокзалі "Дарниця".