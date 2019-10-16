У Фірташа кажуть, що система газопроводів потребує 10 мільярдів вкладень щорічно

Оптимізація надлишкових потужностей газорозподільної системи потребує 10 мільярдів гривень інвестицій щорічно впродовж 5-7 років.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

Як повідомляється, газорозподільна система була розрахована на споживання 120 млрд куб м газу. В 2018 році було спожито лише 32 млрд куб м. Обслуговування надлишкових потужностей відображається в тарифі споживача.

Для оптимізації системи за розрахунками Регіональної газової компанії, що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, необхідно вкладати 10 млрд грн щорічно впродовж 5-7 років.

"Зараз на інвестиції в газорозподільні мережі направляються амортизаційні відрахування в розмірі 350 млн. Їх обсяг залишається незмінним з 1997 року. Тільки якщо 22 роки тому це було 150 млн доларів, то зараз – менше 15 млн доларів", - заявив на Українському газовому форумі директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров.

Якщо порівняти окремого взятого оператора газорозподільних систем з оператором систем розподілу, то виявиться, що інвестиції в електричні мережі в 10 разів більші за капітальні вкладення в аналогічну газову галузь, кажуть в компанії.

За останні п’ять років кількість аварійних газопроводів збільшилась в 10 разів. Якщо в 2015 році довжина аварійних газопроводів становила 1,6 тис км, то в 2020-му – вона становитиме 14,9 тис. км.

"Система розподільних газопроводів потерпає від недофінансування і, якщо ситуація не зміниться, довжина аварійних газопроводів зростатиме в геометричній прогресії", - заявили в РГК.



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Економічна правда