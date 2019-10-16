У Фирташа сообщают, что система газопроводов требует 10 миллиардов вложений ежегодно

Оптимизация избыточных мощностей газораспределительной системы требует инвестиций 10 миллиардов гривень ежегодно в течение 5-7 лет.

Об этом сообщила пресс-служба РГК.



Как сообщается, газораспределительная система была рассчитана на потребление 120 млрд куб м газа. В 2018 году было потреблено только 32 млрд куб м.

Обслуживание избыточных мощностей отражается в тарифе потребителя.



Для оптимизации системы по расчетам Региональной газовой компании, которая управляет всем газовым бизнесом Фирташа, необходимо вкладывать 10 млрд грн ежегодно в течение 5-7 лет.

"Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было 150 млн долларов, то сейчас - менее 15 млн долларов ", - заявил на украинском газовом форуме директор Регионального газовой компании Олег Никоноров.

Если сравнить отдельного взятого оператора газораспределительных систем с оператором систем распределения, то окажется, что инвестиции в электрические сети в 10 раз больше чем капитальные вложения в аналогичную газовую отрасль, говорят в компании.

За последние пять лет количество аварийных газопроводов увеличилось в 10 раз. Если в 2015 году длина аварийных газопроводов составляла 1,6 тыс км, то в 2020 году - она ​​составит 14,9 тыс. км.

"Система распределительных газопроводов страдает от недофинансирования и, если ситуация не изменится, длина аварийных газопроводов будет расти в геометрической прогрессии",- заявили в РГК.

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Экономическая правда