США відновили наповнення ринків "дешевими грошима"

Федеральна резервна система США оголосила про початок придбання короткострокових казначейських паперів на 60 мільярдів доларів на місяць після вересневих потрясінь на фінансових ринках.

Про це пише Bloomberg.

Центробанк підкреслив, що "ці дії є чисто технічними заходами для забезпечення ефективної реалізації" політики процентних ставок і "не є змінами" грошово-кредитної політики.

"Зокрема, придбання казначейських векселів, ймовірно, якщо і матимуть, то лише незначний вплив на рівень довгострокових процентних ставок і фінансові умови в цілому", - йдеться в повідомленні.

Недавній несподіваний дефіцит кредиторів на ринках фінансування овернайт спровокував різке зростання ставок в середині вересня, ненадовго виштовхнувши базову ставку ФРС за межі цільового діапазону, пише видання.

З тих пір ФРС надає ліквідність на ринки репо в разовому порядку. Центробанк оголосив, що ці операції продовжаться, принаймні, до кінця січня.

Департамент з відкритих ринків ФРБ Нью-Йорка буде "на першому етапі купувати казначейські папери в обсязі приблизно 60 мільярдів доларів щомісяця, починаючи з періоду з середини жовтня до середини листопада", йдеться в повідомленні резервного банку.

Регулятор повідомив, що викуп казначейських паперів продовжиться "принаймні до другого кварталу наступного року", залишивши за собою можливість для зміни обсягів і термінів програми.

Нагадуємо:

Після світової фінансової кризи 2008-2009 років провідні центробанки світу перейшли до м'якої монетарної політики, знизивши облікові ставку до нуля.

Паралельно були запущені стимулюючі заходи у вигляді "накачування" фінансових ринків дешевими грошима шляхом викупу державних і корпоративних облігацій.

До 2018 року ФРС і Європейський центробанк збільшували обсяги вилучення ліквідності, що вперше з 2008 року призвело до збільшення обсягів продажу активів над їх викупом.

Найбільшим постачальником "дешевих грошей" на ринки залишався Японський центробанк.