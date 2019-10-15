США возобновили наполнение рынков "дешевыми деньгами"

Федеральная резервная система США объявила о начале покупки краткосрочных казначейских бумаг на 60 миллиардов долларов в месяц после сентябрьских потрясений на денежных рынках.

Об этом пишет Bloomberg.

Центробанк подчеркнул, что "эти действия являются чисто техническими мерами для обеспечения эффективной реализации" политики процентных ставок и "не представляют собой изменения" денежно-кредитной политики.

"В частности, покупки казначейских векселей, вероятно, если и окажут, то лишь незначительное влияние на уровень долгосрочных процентных ставок и финансовые условия в целом", - говорится в сообщении.

Недавний неожиданный дефицит кредиторов на рынках финансирования овернайт спровоцировал резкий рост ставок в середине сентября, ненадолго вытолкнув базовую ставку ФРС за пределы целевого диапазона, пишет издание.

С тех пор ФРС предоставляет ликвидность на рынки репо в разовом порядке. Центробанк объявил, что эти операции продолжатся, по крайней мере, до конца января.

Департамент по открытым рынкам ФРБ Нью-Йорка будет "на первом этапе покупать казначейские бумаги в объеме примерно 60 миллиардов долларов ежемесячно, начиная с периода с середины октября до середины ноября", говорится в сообщении резервного банка.

Регулятор сообщил, что выкуп казначейских бумаг продолжится "по крайней мере до второго квартала следующего года", оставив за собой возможность для изменения объемов и сроков программы.

Напоминаем:

После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов ведущие центробанки мира перешли к мягкой монетарной политике, снизив учетные ставку до нуля.

Параллельно были запущены стимулирующие меры в виде "накачки" финансовых рынков дешевыми деньгами методом выкупа государственных и корпоративных облигаций.

К 2018 году ФРС и Европейский центробанк увеличивали объемы изьятия ликвидности, что впервые с 2008 года привело к увеличению объемов продажи активов над их выкупом.

Крупнейшим поставщиком "дешевых денег" на рынки оставался Японский центробанк.