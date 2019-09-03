Кабмін хоче встановити граничний рівень витрат на оплату комуналки
Уряд планує визначити "стелю" витрат для домогосподарств на оплату комунальних послуг.
Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, передає прес-служба міністерства.
За словами Бабак, забезпечення доступності комунальних послуг для населення є стратегічним питанням, поставленим перед міністерством президентом і прем'єр-міністром.
"Ми повинні відпрацювати бачення соціального стандарту, який відсоток доходу може платити сім'я за комунальні послуги так, щоб їй це було доступно", - зазначила Бабак.
Міністр додала, що тактичним завданням її роботи також є своєчасний початок опалювального сезону в цьому році.
Детальніше про Бабак та інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів
Нагадуємо:
29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.
Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.
Економічна правда
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