Кабмін хоче встановити граничний рівень витрат на оплату комуналки

Альона Бабак

Уряд планує визначити "стелю" витрат для домогосподарств на оплату комунальних послуг.

Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, передає прес-служба міністерства.

За словами Бабак, забезпечення доступності комунальних послуг для населення є стратегічним питанням, поставленим перед міністерством президентом і прем'єр-міністром.

"Ми повинні відпрацювати бачення соціального стандарту, який відсоток доходу може платити сім'я за комунальні послуги так, щоб їй це було доступно", - зазначила Бабак.

Міністр додала, що тактичним завданням її роботи також є своєчасний початок опалювального сезону в цьому році.

Детальніше про Бабак та інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

Економічна правда