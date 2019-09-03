Кабмин хочет установить предельный уровень расходов на оплату коммуналки
Правительство планирует определить "потолок" расходов для домохозяйств на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает пресс-служба министерства.
По словам Бабак, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегическим вопросом, поставленным перед министерством президентом и премьер-министром.
"Мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", – отметила Бабак.
Министр добавила, что тактической задачей ее работы также является своевременное начало отопительного сезона в этом году.
Подробнее о Бабак и других новоназначенных министрах читайте в статье: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров
Напоминаем:
29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.
В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua