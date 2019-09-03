Кабмин хочет установить предельный уровень расходов на оплату коммуналки

Алена Бабак

Правительство планирует определить "потолок" расходов для домохозяйств на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает пресс-служба министерства.

По словам Бабак, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегическим вопросом, поставленным перед министерством президентом и премьер-министром.

"Мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", – отметила Бабак.

Министр добавила, что тактической задачей ее работы также является своевременное начало отопительного сезона в этом году.

Подробнее о Бабак и других новоназначенных министрах читайте в статье: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Напоминаем:

29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.

Экономическая правда