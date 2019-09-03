Зарплата у сільському господарстві зросла майже на 24%

У січні-липні 2019 року зарплатня у сільському господарстві в розрахунку на одного штатного працівника зросла до 8388 гривень, що на 23,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6770 гривень).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Також за звітний період зросла на 20,5% середньомісячна заробітна плата у харчовій промисловості, до 9608 грн (7973 грн у 2018 році).

Окрім того, у липні середня заробітна плата у сільському господарстві становила 9850 грн, що на 12,8% більше, ніж у червні (8735 грн). У харчовій промисловості середня зарплата за липень зросла на 7,9%, становивши 10 654 грн (9869 грн у червні).

Нагадаємо:

Реальна заробітна плата в Україні в липні 2019 року зросла на 9,5% у порівнянні з липнем 2018 року.

Як повідомлялося, найбільші зарплати у представників авіаційної галузі – вони разом у середньому в другому кварталі 2018 року заробляли по 33,9 млн грн/міс. З урахуванням курсу валют, це майже 1100 євро.

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Економічна правда