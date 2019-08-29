Реальна зарплата в Україні зросла майже на 10%

Реальна заробітна плата в Україні в липні 2019 року зросла на 9,5% в порівнянні з липнем 2018 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні 2019 року в порівнянні з червнем 2019 року зросла на 1,7%, в річному вимірі - на 19,6%, становивши 10971 грн. У червні вона становила 10783 грн, в травні - 10239 грн, квітні - 10269 грн, березні - 10237 грн.

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні 2019 року в порівнянні з липнем 2018 року спостерігалося у Вінницькій (на 24,8%), Миколаївській (на 23,7%) і Донецькій (на 23%) областях.

Найвищий рівень зарплат в травні місяці зафіксовано в Києві - 16249 грн, найнижчий в Херсонській області - 8547 грн.

У липні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року заробітна плата найбільше зросла в сфері сільського господарства - на 25%, промисловості - на 24,7%, адміністративного та допоміжного обслуговування - на 23,8%.

Нагадуємо:

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2019 року зросла на 8,1% в порівнянні з червнем 2018 року.

Економічна правда