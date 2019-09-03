Зарплата в сельском хозяйстве выросла почти на 24%

В январе-июле 2019 года зарплата в сельском хозяйстве в расчете на одного штатного работника выросла до 8388 гривень, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6770 гривень).

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Также за отчетный период выросла на 20,5% среднемесячная заработная плата в пищевой промышленности, до 9608 грн (7973 грн в 2018 году).

Кроме того, в июле средняя заработная плата в сельском хозяйстве составляла 9850 грн, что на 12,8% больше, чем в июне (8735 грн). В пищевой промышленности средняя зарплата за июль выросла на 7,9%, составив 10 654 грн (9869 грн в июне).

Напомним:

Реальная заработная плата в Украине в июле 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года.

Как сообщалось, самые большие зарплаты у представителей авиационной отрасли - они в среднем во втором квартале 2018 года зарабатывали по 33,9 тыс. грн в месяц. С учетом курса валют, это почти 1100 евро.

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Экономическая правда