Популярність поїзда "Чотири столиці" зростає: вагони заповнені на 85%

Станом на серпень 2019 року поїзд "Чотири столиці" №31/32 Київ-Рига був заповнений уже на понад 85%, тоді як у травні цей показник становив 64%.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" на своєму сайті.

"Якщо в травні 2019 року поїзд курсував складом із восьми вагонів з населеністю 64%, то в серпні цього року до складу поїзда було включено 10 вагонів, а населеність становила понад 85%", - зазначається у повідомленні.

Загалом за період із кінця вересня минулого до початку вересня поточного року поїздом Київ—Рига мандрували 25,4 тис. пасажирів. У середньому викуповувалося 57% місць.

"Після запуску поїзда в "Укрзалізниці" проаналізували попит на перевезення за цим напрямком і за результатами досліджень включили до складу поїзда три плацкартні вагони. На сьогодні на них реалізується 95-100% квитків", - зазначили у прес-службі.

Як підкреслили в "Укрзалізниці", серед переваг цього поїзду - модернізовані пасажирські вагони та зручний час курсування. Окрім того, митні процедури здійснюються на станції Київ-Пасажирський, що значно поліпшує комфорт пасажирів.

Нагадаємо:

З 18 липня в складі поїзда "Чотири столиці" курсують 10 вагонів. Додавання вагонів відбулося в зв'язку зі зростаючим попитом на квитки.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році, зокрема запустить потяги до Берліна та словацького Кошице.

Окрім того, УЗ анонсувала запуск VIP-вагон №0, який курсуватиме з Києва до Ужгорода.

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Економічна правда