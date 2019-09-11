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Популярность поезда "Четыре столицы" растет: вагоны заполнены на 85%

Среда, 11 сентября 2019, 14:05
 

По состоянию на август 2019 года поезд "Четыре столицы" №31/32 Киев-Рига был заполнен уже на более чем 85%, тогда как в мае этот показатель составлял 64%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.

"Если в мае 2019 года поезд курсировал составом из восьми вагонов с населенностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включено 10 вагонов, а населенность составляла более 85%", - говорится в сообщении.

Всего за период с конца сентября прошлого года до начала сентября текущего года поездом Киев-Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем выкупалось 57% мест.

 

"После запуска поезда в "Укрзализныце" проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартные вагоны. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в "Укрзализныце", среди преимуществ этого поезда - модернизированные пассажирские вагоны и удобное время курсирования. Кроме того, таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что улучшает комфорт пассажиров.

Напомним:

С 18 июля в составе поезда "Четыре столицы" курсируют 10 вагонов. Добавление вагонов произошло в связи с растущим спросом на билеты.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" продолжит формирование железнодорожных сообщений с иностранными государствами в 2019 году, в частности - запустит поезда в Берлин и словацкий Кошице.

Кроме того, УЗ анонсировала запуск VIP-вагон №0, который будет курсировать из Киева в Ужгород.

Читайте также: Поезд "четырех столиц": сможет ли УЗ отобрать пассажиров у конкурентов.

Экономическая правда

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транспорт Укрзализныця

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