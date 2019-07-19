Із Києва до Ужгорода курсуватиме VIP-вагон №0

"Укрзалізниця" включила VIP-вагон до складу поїзда № 29/30 Київ — Ужгород, він курсуватиме під №0 починаючи з 20 липня.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що рейс із Києва в складі поїзда вирушатиме 20, 22, 26 липня та з 2 серпня через день по парних числах. Із Ужгорода — 21, 23, 27 липня та з серпня через день по непарних числах.

"Кожне з шести двомісних купе оснащене двоспальним ліжком, яке можна трансформувати в диван для сидіння, є відкидна верхня поличка, столик-трансформер, шафа для одягу, сейф, телевізор та індивідуальна система кондиціонування", - зазначили в УЗ.

Крім того, у кожному купе є власний санвузол із рукомийником, біотуалетом та душем.

"В одному такому купе можуть одночасно подорожувати двоє пасажирів, але в будь-якому разі викуповується одразу ціле купе", - пояснили у компанії.

Як повідомлялося раніше, Ужгород - один із найбільш популярних напрямків для подорожей із Києва. Також популярністю користуються такі напрямки як Львів, Ковель, Чернівці, Дніпро та Одеса.

Фотографії вагона зсередини в УЗ Економічній правді поки не надали. Проте кілька років тому видання Delo.ua робило фоторепортаж іншого VIP-вагону "Укрзалізниці" (на той момент він курсував у складі нічного швидкісного потяга №81/82 Київ-Ужгород із періодичністю через день).

Нагадаємо:

У минулому році "Укрзалізниця" пообіцяла розділити поїзди на класи - комфорт, стандарт і економ.

Із 28 вересня 2018 року в Україні курсує потяг "Чотири столиці". У складі поїзда 10 вагонів, із них 9 купе та 1 вагон класу люкс.

У березні 2019 року "Укрзалізниця" проголосила кінець епохи лінолеуму та червоних доріжок у потягах.

Того ж місяця УЗ отримала вагони з душем та умивальниками в кожному купе. Вони курсуватимуть на маршруті Київ-Відень-Київ.

Раніше УЗ також сформувала поїзд Київ-Лисичанськ із оновлених вагонів. У його складі - виключно модернізовані вагони купе та категорії "люкс".

Економічна правда