Асоціація: попит на нові вантажівки суттєво зріс

В Укравтопромі заявили, що у листопаді в Україні було зареєстровано 1479 нових комерційних автомобілів (вантажних та спец авто), що у півтора раза більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться у повідомленні асоціації.

Кращий результат місяця продемонструвала французька марка Citroen, яка реалізувала на українському ринку 272 нові машин, перевищив власний результат річної давності майже утричі.

Друге місце в рейтингу марок посіла Renault – 234 нових авто, що на 8% більше, ніж роком раніше.

На третьому місці Fiat з результатом 166 зареєстрованих авто, це на третину більше, ніж у листопаді 2020 року. Також до першої п’ятірки увійшли Peugeot – 133 шт.(+6%) та МАЗ – 88 шт. (+54%).

"Всього з січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано майже 14 тис. нових комерційних автомобілів, що на 40,5% більше, ніж торік", - резюмували там.