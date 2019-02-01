"Укрзалізниця" запустить потяги до Берліна та Кошице

"Укрзалізниця" продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році, зокрема запустить потяги до Берліна та словацького міста Кошице.

Про це під час прес-конференції у четвер повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Громадське.

Очільник "Укрзалізниці" Євген Кравцов додав, що в 2019-му компанія оновить 110 пасажирських вагонів, 46 з яких будуть новими, решта — "суттєво відреставрованими".

Крім цього, Кравцов анонсував розробку системи пасажирських приміських перевезень у Києві.

Він нагадав, що одним із перших сполучень став поїзд між Києвом та аеропортом Бориспіль. За 2 місяці ним скористалися понад 100 тисяч людей.

Нагадаємо:

В Україні з 28 вересня 2018 року курсує потяг "Чотири столиці".

У складі поїзда 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. У 6-ому вагоні купе розділені на чоловічі та жіночі.

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