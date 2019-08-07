ЄБА пропонує 10 нововведень до трудового законодавства

Європейська Бізнес Асоціація пропонує позбутися "морально застарілих" норм трудового законодавства, а також закріпити важливі нововведення у Трудовому кодексі.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

"Нещодавно урядом була анонсована нова хвиля змін до трудового законодавства, якими зокрема пропонується збільшити тривалість щорічної відпустки, врегулювати можливість впровадження гнучкого графіку роботи та віддаленої праці.

ЄБА цілковито підтримує модернізацію формату відносин між роботодавцем і персоналом. Водночас ми вважаємо за доречне якнайшвидше змінити радянський КЗпП на сучасний Трудовий кодекс, а не спрямовувати зусилля на точкові зміни у трудовому законодавстві.

До того ж, оновлений текст кодексу вже декілька років очікує на розгляд у другому читанні у парламенті (законопроект №1658). Однак, він багато в чому не містить реальних змін трудового законодавства, тому його слід ґрунтовно доопрацювати, зберігши ключові новації", - йдеться у повідомленні.

Європейська Бізнес Асоціація пропонує перейти від паперової до електронної форми спілкування з роботодавцем та передбачити можливість укладення трудових договорів (контрактна форма взаємовідносин), а також термінових договорів.

Серед інших нововведень, які пропонує бізнес: збільшення щорічної відпустки з 24 до 30 днів, можливість проведення атестації всіх співробітників - перевірка як hard skills, так і soft skills, лібералізація та адаптація до вимог сучасності відносин роботодавець-профспілка та перегляд повноважень профспілок.

Крім цього, пропонується спростити процедуру найму та звільнення, зокрема, запровадити можливість звільнення працівників у разі вчинення дій, за які відповідно до законодавства про запобігання корупції передбачається кримінальна, адміністративна, цивільно-правова або дисциплінарна відповідальність.

Також ЄБА пропонує ввести єдину інспекцію праці замість низки органів, як це відбувається наразі, перевести морально застарілий Класифікатор професій у категорію рекомендаційних документів та розширити перелік осіб, які можуть бути працевлаштовані без отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Підкреслюється, що систематичне невиконання поставлених завдань або грубе порушення трудової дисципліни має стати достатньою підставою для звільнення.

"Бізнес розраховує на те, що у новій Верховній Раді, яка незабаром розпочне свою роботу, розуміють важливість прийняття нового Трудового кодексу - правил, за якими працює уся країна, а тому його розгляд та прийняття буде визначено як першочергове завдання", - йдеться у заяві Асоціації.

Економічна правда