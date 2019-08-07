ЕБА предлагает 10 нововведений в трудовом законодательстве

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает избавиться от "морально устаревших" норм трудового законодательства, а также закрепить важные нововведения в Трудовом кодексе.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Недавно правительством была анонсирована новая волна изменений в трудовом законодательстве, которыми, в частности, предлагается увеличить продолжительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы.

ЕБА полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом. В то же время мы считаем уместным быстрее изменить советский КЗоТ на современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве.

К тому же, обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте (законопроект №1658). Однако, он во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации", - говорится в сообщении.

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает перейти от бумажной к электронной форме общения с работодателем и предусмотреть возможность заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров.

Среди других нововведений, которые предлагает бизнес: увеличение ежегодного отпуска с 24 до 30 дней, возможность проведения аттестации всех сотрудников - проверка как hard skills, так и soft skills, либерализация и адаптация к требованиям современности отношений работодатель-профсоюз и просмотр полномочий профсоюзов.

Кроме этого, предлагается упростить процедуру найма и увольнения, в частности, ввести возможность увольнения работников в случае совершения действий, за которые в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Также ЕБА предлагает ввести единую инспекцию труда вместо ряда органов, как это происходит сейчас, перевести морально устаревший Классификатор професий в категорию рекомендательных документов и расширить перечень лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Подчеркивается, что систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения.

"Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса - правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача", - говорится в заявлении ассоциации.

Экономическая правда