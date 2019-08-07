Через схеми з ОВДП могли відмити 1 мільярд - розслідування ДБР

У справі Держбюро розслідувань щодо махінацій з облігаціями внутрішньої держпозики фігурує 1,06 мільярда гривень незаконного прибутку.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського суду.

"Держбюро розслідувань встановило, що внаслідок сумнівних операцій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, за 2017-2018 рік понад 400 фізичних осіб отримали інвестиційний прибуток на суму понад 1 мільярд 55 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юрособам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації - інвестиційний збиток.

Компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Нагадаємо:

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які відмивали кошти через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

Раніше директор ДБР Роман Труба заявляв про наявність інформації про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій.

За його словами, до цієї схеми також причетні народні депутати України.