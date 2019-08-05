ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які відмивали кошти через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва.

Зазначається, що схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юрособам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації - інвестиційний збиток.

Компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувались на декількох українських баржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Нагадаємо:

Раніше директор ДБР Роман Труба заявляв про наявність інформації про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій.

За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. За його словами, до цієї схеми також причетні народні депутати України.