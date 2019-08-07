Через схемы с ОВГЗ могли отмыть 1 миллиард - расследование ГБР
В деле Госбюро расследований о махинациях с облигациями внутреннего госзайма фигурирует 1,06 миллиарда гривен незаконной прибыли.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Печерского суда.
"Госбюро расследований установило, что в результате сомнительных операций, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, за 2017-2018 год более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму свыше 1 миллиарда 55 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток.
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Напомним:
Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.
Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.
По его словам, к этой схеме также причастны народные депутаты Украины.
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