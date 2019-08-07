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Через схемы с ОВГЗ могли отмыть 1 миллиард - расследование ГБР

Среда, 7 августа 2019, 09:17

В деле Госбюро расследований о махинациях с облигациями внутреннего госзайма фигурирует 1,06 миллиарда гривен незаконной прибыли.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Печерского суда.

"Госбюро расследований установило, что в результате сомнительных операций, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, за 2017-2018 год более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму свыше 1 миллиарда 55 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Напомним:

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.

По его словам, к этой схеме также причастны народные депутаты Украины.

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ОВГЗ

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