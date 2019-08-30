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На рахунки банків-банкрутів надійшло майже 5 мільярдів

П'ятниця, 30 серпня 2019, 16:31

У січні-липні поточного року на рахунки банків що ліквідуються, надійшло майже 5 мільярдів гривень, і лише у липні – 532,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, із загальної суми надходження від реалізації активів становили 4 171,7 млн грн, погашення кредитів – 630,8 млн грн, оренди майна – 83,1 млн грн, погашення цінних паперів – 16,2 млн грн.

"За липень 2019 року надходження до неплатоспроможних банків становили 532,5 млн грн, з яких 324,8 млн грн – від продажу активів цих банків", - зазначили у Фонді.

Зокрема, за обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками липня лідирували:

АТ "Дельта банк" – 121,2 млн грн;

ПАТ "КБ "Надра" - 58,3 млн грн;

ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 49,6 млн грн;

АТ "ВТБ Банк" - 19,8 млн грн;

ПАТ "Банк Камбіо" - 19,5 млн грн.

 

Крім того, зазначили у Фонді, у загальній сумі надходжень за липень 188,4 млн грн становили кошти від погашення кредитів; 18,3 млн грн – від оренди майна; 1 млн грн – від погашення цінних паперів.

Нагадаємо, у червні-2019 Фонд гарантування повідомив, скільки коштів у нього на рахунках.

Економічна правда

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Фонд гарантування вкладів банки

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