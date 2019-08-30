На счета банков-банкротов поступило почти 5 миллиардов

В январе-июле текущего года на счета ликвидируемых банков поступило почти 5 миллиардов гривень, и только в июле - 532,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Так, из общей суммы поступления от реализации активов составили 4 171,7 млн грн, погашение кредитов - 630,8 млн грн, аренды имущества - 83,1 млн грн, погашение ценных бумаг - 16,2 млн грн.

"За июль 2019 года поступления в неплатежеспособные банки составляли 532,5 млн грн, из которых 324,8 млн грн - от продажи активов этих банков", - отметили в Фонде.

В частности, по объемам поступлений от реализации активов по итогам июля лидировали:

АО "Дельта банк" - 121,2 млн грн;

ПАО "КБ "Надра" - 58,3 млн грн;

ПАО "ВиЭйБи Банк" - 49,6 млн грн;

АО "ВТБ Банк" - 19,8 млн грн;

ПАО "Банк Камбио" - 19,5 млн грн.

Кроме того, отметили в Фонде, в общей сумме поступлений за июль 188,4 млн грн составляли средства от погашения кредитов; 18,3 млн грн - от аренды имущества; 1 млн грн - от погашения ценных бумаг.

Напомним, в июне-2019 Фонд гарантирования сообщил, сколько средств у него на счетах.

Экономическая правда