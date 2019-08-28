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Британський фунт обвалився на тлі зупинки роботи парламенту

Середа, 28 серпня 2019, 16:45

Фунт стерлінгів впав до найнижчого рівня за тиждень в середу після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон призупинив роботу парламенту, залишивши законодавцям мало часу, щоб запобігти Brexit без угоди.

Фунт стерлінгів впав до найнижчого рівня за тиждень в середу після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон призупинив роботу парламенту, залишивши законодавцям мало часу, щоб запобігти Brexit без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу фунт впав до шестиденного мінімуму у $1.2156. Британська валюта ослабла і по відношенню до євро.

Джонсон сказав, що запланує виступ королеви на 14 жовтня. Він заперечив, що своїми діями хоче завадити парламенту вжити кроків для запобігання виходу Британії з ЄС без угоди.

Однак цей крок скоротить час, доступне законодавцям, які хочуть перешкодити йому вивести країну з Європейського Союзу без угоди про вихід.

Оголошення завершило підйом фунта до місячного максимуму на новинах про те, що опозиційні партії шукають способи заблокувати жорсткий Brexit.

Європейська правда

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Британія

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