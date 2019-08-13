Данилюк натякнув на план "Б" у газовому питанні

Джерело: секретар РНБО в інтерв’ю BBC.

Новий уряд України повинен буде подбати про продовження чи оновлення контракту з Росією щодо транзиту газу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк: "Так, з 1 січня спливає термін контракту. Після формування нового уряду має бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за перемовини щодо підписання або нового, або продовження цього контракту".

Чи потрібно Україні його продовжувати: "Це переговори.

Чи потрібен транзит газу – звичайно, потрібен. Адже ми отримуємо від цього біля 3 млрд доходів. Навіть з цієї позиції це важливо. Є також інші фактори, які треба брати до уваги, зокрема, і те, як працює українська ГТС. Це важливо. Якщо б це було неважливо, Росія б не припиняла транзит. Ми ж розуміємо, що це теж спосіб певного тиску.

Чи є загроза? Загроза є. Перше РНБО, яке скликав президент, стосувалося саме питань енергетичної безпеки. І зараз, коли ми розробляємо стратегію нацбезпеки, основну увагу ми приділяємо і питанням енергетичної безпеки".

Чи виживе Україна без транзиту російського газу: "Ми проходили через дуже складні виклики. На все є відповідь, просто треба завжди думати, як нам підсилювати наші позиції.

Звичайно, ми виживемо. Спитайте на вулиці про це людей. Але це ж не тільки питання виживання, це питання розвитку країни. Тому коли ми говоримо про транзит - це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни".

Чи є в України план "Б" на випадок, якщо переговори у вересні не відбудуться і домовленості не досягнуть: "Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б".

Передісторія:

1 січня 2020 року спливає термін транзитного контракту з Росією

Кум президента Росії Володимира Путsна, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук під час виборів піарився на тому, що нібито може домовитися з РФ про продовження контракту: їздив до Росії, пропонував угоди з Кремлем.

Українська правда