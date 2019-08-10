Економіка Німеччини перебуває на межі рецесії

Експорт німецьких товарів у червні упав на 8 відсотків у порівнянні з тим же періодом минулого року, економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією та стагнацією.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За результатами першого півріччя експорт збільшився лише на 0,5 відсотка. Загалом у червні 2019 року Німеччина експортувала товарів на суму у 106 мільярдів євро, а імпортувала — у розмірі 89 мільярдів євро.

Показники імпорту до ФРН, у порівнянні з червнем 2018 року, впали на 4,4 відсотка.

Загальний експорт німецьких товарів до країн ЄС у червні 2019 року впав на 6,2 відсотка (експортовано продукції на 63,5 мільярда євро), а до країн поза межами ЄС на 10,7 відсотка.

На стан німецького експорту, за словами експертів, впливає обережність інвесторів у всьому світі, яка є наслідком торговельної війни між США і Китаєм, а також відсутність ясності щодо майбутнього виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Загалом експерт з державного Німецького банку розвитку KfW Клаус Борґер вважає, що "Німеччина влітку 2019 року перебуває на межі між стагнацією і рецесією".

Глава зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Фолькер Траєр зазначає у свою чергу, що навіть зростання ВВП на рівні дещо вище нуля за підсумками року "стало б успіхом", враховуючи стан світової економіки.