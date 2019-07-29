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"Нова пошта" запустить доставку електроскутерами

Понеділок, 29 липня 2019, 19:30

Компанія "Нова пошта" починає тестувати новий вид транспорту — електроскутери.

Про це повідомляє Retailers.ua.

Зазначається, що наразі на них їздить 5 кур'єрів в Києві, а починаючи з вересня їх кількість збільшиться до 30.

 

"Ми тестуємо електротранспорт з кількох причин: це екологічно, швидко – скутери не стоять в заторах, це мобільно – немає проблем з паркінгом і під'їздом до віддалених від дороги локацій", – зазначають в компанії з посиланням на директора Олександра Бульбу.

"Нова пошта" подивиться, "наскільки кур'єрам буде комфортно на них взимку і на початку наступного року прийматиме рішення, чи варто масштабувати використання електроскутерів на всі великі міста".

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Нова пошта електромобіль

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