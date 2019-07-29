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"Новая почта" запустит доставку электроскутерами

Понедельник, 29 июля 2019, 19:30

Компания "Новая почта" начинает тестировать новый вид транспорта – электроскутеры.

Об этом сообщает Retailers.ua.

Отмечается, что сейчас на них ездит 5 курьеров в Киеве, а начиная с сентября их количество увеличится до 30. 

 

"Мы тестируем электротранспорт по нескольким причинам: это экологично, быстро – скутеры не стоят в пробках, это мобильно – нет проблем с паркингом и подъездом к удаленным от дороги локациям", – отмечают в компании с ссылкой на директора Александра Бульбу.

"Новая почта" посмотрит, "насколько курьерам будет комфортно на них зимой и в начале следующего года будет принимать решение, стоит ли масштабировать использование электроскутеров на все крупные города".

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Новая почта электромобиль

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